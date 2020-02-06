Индекс Мосбиржи в четверг начнет торги с повышения в пределах 0,2-0,5% - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи после открытия с повышением в пределах 0,2-0,5% может продолжить восходящее движение в район 3140-3150 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,2-0,5%, в районе 3120-3130 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3110, 3100 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3140, 3150 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить восходящее движение в район 3140-3150 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 мск), отмечает В. Манжос.