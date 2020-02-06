Торги на российском рынке акций в четверг начнутся с позитива - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон, сложившийся в четверг утром, главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ждет позитивного открытия торгов на российском фондовом рынке. При этом спрос будет преобладать по широкому спектру бумаг, что позволит индексу Мосбиржи предпринять очередную попытку преодоления уровня 3130 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением. В случае закрепления выше этого значения, по мнению специалиста, будет создан плацдарм для дальнейшей восходящей динамики. В рамках текущей сессии Б. Зварич ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 3130-3160 пунктов.