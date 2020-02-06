Рынок акций в четверг откроется ростом в пределах 0,2% - Алор Брокер

Российский рынок акций в четверг откроется ростом в пределах 0,2%, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Кроме дешевой нефти на российские акции сильно давит растущий рубль, а также, похоже, небольшой вывод средств нерезидентов из рублевых активов. Это говорит о том, что к покупкам стоит подходить очень осторожно и не забывать про короткие "стопы", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - В четверг российский рынок акций может получить поддержку от результатов переговоров мониторингового комитета ОПЕК+. Мероприятие планировалось завершить вчера, но, похоже, стороны не могут прийти к компромиссу. Рынок ждет, что будет объявлено о намерении снизить добычу как минимум на 0,5 млн баррелей в сутки, а при более позитивном сценарии и на 1 млн. Пока же нефть растет более чем на процент, в уверенном "плюсе" и американские фьючерсы, что говорит о том, что мы откроемся ростом в пределах 0,2%".