Укрепление рубля ослабнет в четверг - Алор Брокер

Аналитик Алор Брокер в четверг ждет ослабления темпов укрепления рубля. Российская валюта сейчас краткосрочно перекуплена, и желание зафиксировать прибыль нарастает. Поэтому в закрепление пары доллар-рубль ниже отметки 62 в четверг верится с трудом, отмечает А. Антонов в своем комментарии.