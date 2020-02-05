Котировки железной руды и стали снижаются под влиянием вызванной коронавирусом задержки строительного сезона в Китае - Julius Baer

Вспышка коронавируса привела к задержке начала строительного сезона в Китае, отмечается в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что ожидаемое замедление роста экономики создает пространство для дополнительного инфраструктурного стимулирования, вероятность сильного роста спроса на сталь, на взгляд экспертов банка, выглядит ограниченной. Кроме того, в будущем ожидается некоторое снижение спроса на сталь со стороны сектора недвижимости, что означает, что распродажа не является поводом для инвестиций на рынках железной руды и стали.

"Железная руда и сталь из всех основных глобальных сырьевых товаров больше всего зависят от ситуации в Китае, - указывает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. - Около 70% доставляемой по морю железной руды импортируется Китаем, где строительные и промышленные компании потребляют более половины стали, производимой в мире. Таким образом, неудивительно, что с начала замедления китайской экономики из-за коронавируса котировки стали снижаться. Местные цены на железную руду и сталь упали на 11% и 6,5% соответственно, если сравнивать с уровнями до начала новогодних праздников".

Первые недели после каникул являются решающими для строительной отрасли, поскольку деловая активность ускоряется, как только повышается среднесуточная температура, и это сигнализирует о начале самого интенсивного периода года для промышленности. Насколько сильно задержится начало этого периода, в настоящий момент оценить сложно, считает Карстан Менке.

"Ожидаемое замедление темпов роста ВВП Китая создает пространство для дополнительного инфраструктурного стимулирования, а в последствии и восстановления роста в промышленном производстве, - отмечает эксперт Julius Baer. - Учитывая сказанное, потенциал сильного роста спроса на сталь остается ограниченным. В то же время, мы продолжаем считать, что спрос на сталь со стороны сектора недвижимости в дальнейшем, скорее всего, снизится. Рынок недвижимости начал показывать признаки ослабления, поскольку цены прекратили рост, а в некоторых городах даже начали снижаться. В целом, это говорит о том, что текущая распродажа не является возможностью для инвестирования на рынках железной руды и стали".