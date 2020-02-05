Вероятность понижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 7 февраля остается высокой - ИК QBF

Вероятность понижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 7 февраля остается высокой на фоне текущего замедления инфляции, говорится в комментарии ИК QBF.

Еще в начале января было мало сомнений в том, что после декабрьской паузы ЦБ РФ понизит ключевую ставку на первом заседании в 2020 году на 25 базисных пунктов - до 6% годовых. К концу января годовая инфляция в РФ замедлилась до 2,5%, а инфляционные ожидания опустились ниже 9%. Тем не менее, констатирует портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников, январь преподнес немало неожиданных "сюрпризов", которые повысили риски ускорения инфляции.

15 января Владимир Путин в своем выступлении анонсировал масштабные меры социальной поддержки, а правительство РФ подало в отставку. Исполнение социальных мер и национальных проектов повлечет за собой увеличение расходов бюджета, ускорение темпов роста ВВП и, как следствие, темпов роста цен. В частности, МВФ ожидает ускорения темпов роста российской экономики в 2020 году до 1,9% г/г и до 2% г/г в 2021 году. Кроме этого, под конец января неопределенности добавила эпидемия коронавируса в Китае, в результате которой наблюдались затруднения в транспортных потоках после закрытия границы с КНР. Потенциально это может привести к удорожанию импорта и ускорению темпов роста цен, отмечает Д. Иконников. Особенно это заметно на Дальнем Востоке, где цены на фрукты и овощи подорожали на десятки процентов.

ЦБ РФ придется принимать решение по монетарной политике при отсутствии точных оценок последствий январских событий. Несмотря на это, вероятность понижения ключевой ставки на заседании в феврале остается высокой на фоне текущего замедления инфляции, считает специалист ИК.