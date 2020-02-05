Акции "Аэрофлота", возможно, продолжат рост до выхода отчетности компании в марте - ИК "Фридом Финанс"

Акции "Аэрофлота", возможно, продолжат рост до момента выхода отчетности компании, которая намечена на начало марта текущего года, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"Консенсус-прогноз по акциям "Аэрофлота" - 125 рублей, недавно это была одна из самых недооцененных бумаг. Рост связан в основном не с заявлением Минтранса, а со снижением цены на нефть. Топливные расходы занимают более 40%, и снижение цены на нефть на 15% с начала года должно положительно повлиять на рентабельность, - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Мы полагаем, что снижение цен на топливо может дать экономию около 2,5 млрд руб. Однако пока не можем оценить влияние ослабления рубля на расходы в 1-м квартале. Инвесторы спекулятивно отыгрывают ситуацию на рынке нефти, мы не исключаем, что котировки продолжат рост до выхода отчетности, которая намечена на начало марта".