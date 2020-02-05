Ситуация для фондовых "быков" становится все более благоприятной - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды уверенно росли и стремились к средним полосам Боллинджера дневных графиков (3135 и 1590 пунктов соответственно), отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Закрепление выше может сигнализировать о возвращении краткосрочного восходящего тренда на рынок. На данный момент на мировых биржах настроения также "идут в гору", поэтому ситуация для "быков" становится все более благоприятной, считает специалист ИК.