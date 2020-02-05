.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ России может воздержаться от снижения ставки на заседании 7 февраля - ИК "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 февраля 2020 года 15:52
ЦБ России может воздержаться от снижения ставки на заседании 7 февраля - ИК "Фридом Финанс"
ЦБ России может воздержаться от снижения ставки на заседании 7 февраля, продекларировав в релизе сохранение курса на смягчение в денежно-кредитной политике, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "В пятницу, 7 февраля, совет директоров Банка России проведет заседание по вопросу монетарной политики. Большинство опрошенных экономистов полагает, что ключевая ставка будет снижена на 0,25 п.п., до 6% годовых. Я считаю, что решение снизить ставку на ближайшем заседании не созреет", - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Доводы в пользу смягчения политики сводятся к сфере прогнозирования. Дополнительные бюджетные ассигнования стимулируют рост расходов домохозяйств и спрос на промышленные товары, что, в свою очередь, препятствует ускорению инфляции. В одном из предыдущих обзоров Банк России отмечал, что дезинфляционные факторы будут в среднесрочной перспективе преобладать над инфляционными. "Не буду спорить с этим утверждением: инфляция действительно снизилась (3,0% в годовом выражении), даже с опережением прогноза Банка России, практически до нижней границы целевого диапазона. И пока нет данных о росте инфляционных ожиданий, которые находятся на низком уровне (около 8,3%), несмотря на скачок курса USD/RUB в январе (на самом деле, просто еще нет свежей статистики), - отмечает Г. Ващенко. Вместе с тем тренд на снижение инфляции не означает ее флуктуации, а также того, что тренд рано или поздно заканчивается. Мы ожидаем, что во втором полугодии инфляция вновь вырастет в диапазон 5,0-5,5%. Конечно, это не повод сворачивать с курса на смягчение денежно-кредитной политики, но об этом речь и не идет. Риск усиления инфляционных ожиданий в пределах 1 п.п. - это повод не торопиться со снижением ставки. Какого-то четкого срока, обязательства снизить ставку у регулятора нет. Сохранение ставки на нынешнем уровне не приведет к падению потребительского спроса или деловой активности". На взгляд специалиста ИК, есть и другие причины задержать снижение ставки. Резкое и /или продолжительное смягчение ДКП будет способствовать ослаблению интереса инвесторов к рублевым инструментам. На прошедших аукционах ОФЗ активность игроков упала. Отток средств нерезидентов из фондов, ориентированных на Россию, усилил бы давление на рубль, что, в свою очередь, подтолкнуло бы инфляционные ожидания. "Никто не знает, насколько глубоким может оказаться шок на сырьевом (в первую очередь) и фондовом рынках, до какого уровня упадет цена на нефть, и как отреагируют на это валютные трейдеры. В среднесрочной перспективе рубль, на мой взгляд, устойчив, но это не гарантирует от резких колебаний. Уже появились прогнозы, что шок нефтяных цен приведет к снижению темпов роста ВВП на 0,3% в 2020 году. В период резких колебаний рынка регулятор может воздержаться от снижения ставки, продекларировав в релизе сохранение курса на смягчение в ДКП", - указывает Георгий Ващенко.
.
05 февраля 2020 года 18:06
Котировки железной руды и стали снижаются под влиянием вызванной коронавирусом задержки строительного сезона в Китае - Julius Baer
Вспышка коронавируса привела к задержке начала строительного сезона в Китае, отмечается в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что ожидаемое замедление роста экономики создает пространство для дополнительного инфраструктурного стимулирования, вероятность сильного роста спроса на сталь, на... читать дальше
.05 февраля 2020 года 17:15
Новость о вероятной возможности излечения коронавируса вызвала дальнейший рост риск-аппетита - Saxo Bank
Срочное сообщение из Китая о вероятной возможности излечения нового коронавируса резко подтолкнуло вверх рисковые активы и валюты, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Мы воздержимся от безоглядного следования за общей реакцией, но и для валют,... читать дальше
.05 февраля 2020 года 14:31
Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по золоту и по-прежнему ожидает роста его котировок в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии банка. Инвесторы все еще пытаются оценить влияние эпидемии коронавируса, в связи с чем волатильность на финансовых рынках остается повышенной. Во... читать дальше
.05 февраля 2020 года 14:07
Коронавирус может привести к замедлению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 0,8% - Julius Baer
Коронавирус может привести к замедлению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 0,8%, если пик эпидемии вируса придется на февраль, говорится в комментарии Julius Baer. "Потенциальные последствия эпидемии коронавируса для китайской экономики по-прежнему сложно оценить, - отмечает... читать дальше
.05 февраля 2020 года 11:55
Нефтяные котировки в утренние часы среды умеренно восстанавливаются на 0,5%, однако риски их дальнейшего снижения остаются весьма высокими, отмечают в своем обзоре аналитики "Нордеа банка". Контракты на Brent, к текущему моменту потерявшие более 17% на фоне вспышки нового коронавируса в Китае,... читать дальше
.05 февраля 2020 года 10:35
ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию по акциям Capital One Financial до уровня "Покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Калмыковой. "Проведенная нами оценка стоимости Capital One Financial позволяет считать акции компании недооцененными. Потенциал их роста на ближайшие 6... читать дальше
.05 февраля 2020 года 10:21
Возможное решение ОПЕК сократить добычу на 0,8-1 млн в сутки может поддержать цены на нефть - "БКС Глобал Маркетс"
Решение ОПЕК сократить добычу на 0,8-1 млн барр. в сутки может более чем нивелировать негативный эффект коронавируса и избыток предложения на уровне 0,5 млн барр. в сутки в 1П20, что поддержит цены на нефть, но, вероятно, ограничит потенциал увеличения добычи российских компаний, отмечают в своем... читать дальше
.05 февраля 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом. Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть поднимаются в среду. читать дальше
.05 февраля 2020 года 09:10
Если ОПЕК+ не охладит пыл спекулянтов, пообещав значительное снижение добычи, цена фьючерсного контракта Brent может опуститься к отметке $50 за баррель, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Нефтяные котировки по итогам торгов вторника продолжили снижение, закрывшись на отметке $53,82. Негативные... читать дальше
.04 февраля 2020 года 19:03
"ВТБ Мои инвестиции" обновил список топ-акций американских компаний наиболее привлекательных для покупки, заменив бумаги Regeneron, Comcast и CSX Corporation на Broadcom, Fox Corporation и Honeywell International. "Акции CSX Corporation были проданы с целью фиксации... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.