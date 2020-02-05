ЦБ России может воздержаться от снижения ставки на заседании 7 февраля - ИК "Фридом Финанс"

ЦБ России может воздержаться от снижения ставки на заседании 7 февраля, продекларировав в релизе сохранение курса на смягчение в денежно-кредитной политике, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"В пятницу, 7 февраля, совет директоров Банка России проведет заседание по вопросу монетарной политики. Большинство опрошенных экономистов полагает, что ключевая ставка будет снижена на 0,25 п.п., до 6% годовых. Я считаю, что решение снизить ставку на ближайшем заседании не созреет", - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Доводы в пользу смягчения политики сводятся к сфере прогнозирования. Дополнительные бюджетные ассигнования стимулируют рост расходов домохозяйств и спрос на промышленные товары, что, в свою очередь, препятствует ускорению инфляции. В одном из предыдущих обзоров Банк России отмечал, что дезинфляционные факторы будут в среднесрочной перспективе преобладать над инфляционными.

"Не буду спорить с этим утверждением: инфляция действительно снизилась (3,0% в годовом выражении), даже с опережением прогноза Банка России, практически до нижней границы целевого диапазона. И пока нет данных о росте инфляционных ожиданий, которые находятся на низком уровне (около 8,3%), несмотря на скачок курса USD/RUB в январе (на самом деле, просто еще нет свежей статистики), - отмечает Г. Ващенко. Вместе с тем тренд на снижение инфляции не означает ее флуктуации, а также того, что тренд рано или поздно заканчивается. Мы ожидаем, что во втором полугодии инфляция вновь вырастет в диапазон 5,0-5,5%. Конечно, это не повод сворачивать с курса на смягчение денежно-кредитной политики, но об этом речь и не идет. Риск усиления инфляционных ожиданий в пределах 1 п.п. - это повод не торопиться со снижением ставки. Какого-то четкого срока, обязательства снизить ставку у регулятора нет. Сохранение ставки на нынешнем уровне не приведет к падению потребительского спроса или деловой активности".

На взгляд специалиста ИК, есть и другие причины задержать снижение ставки. Резкое и /или продолжительное смягчение ДКП будет способствовать ослаблению интереса инвесторов к рублевым инструментам. На прошедших аукционах ОФЗ активность игроков упала. Отток средств нерезидентов из фондов, ориентированных на Россию, усилил бы давление на рубль, что, в свою очередь, подтолкнуло бы инфляционные ожидания.

"Никто не знает, насколько глубоким может оказаться шок на сырьевом (в первую очередь) и фондовом рынках, до какого уровня упадет цена на нефть, и как отреагируют на это валютные трейдеры. В среднесрочной перспективе рубль, на мой взгляд, устойчив, но это не гарантирует от резких колебаний. Уже появились прогнозы, что шок нефтяных цен приведет к снижению темпов роста ВВП на 0,3% в 2020 году. В период резких колебаний рынка регулятор может воздержаться от снижения ставки, продекларировав в релизе сохранение курса на смягчение в ДКП", - указывает Георгий Ващенко.