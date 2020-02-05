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05 февраля 2020 года 14:53
Индекс Мосбиржи может завершить торги среды в районе 3120-3150 пунктов - БКС
Индекс Мосбиржи может завершить торги среды в районе 3120-3150 пунктов, при этом текущий эмоциональный подъем на рынках будет непродолжительным, говорится в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в четверг продолжает восстановление, следуя за позитивной динамикой зарубежных площадок и котировками нефти, констатирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Внешний фон остается преимущественно позитивным. Фьючерсы на американские индексы подрастают, накануне индексы США прибавили на 1,5-2,1%. Биржи АТР также продолжили восстановление на фоне экономических стимулов Пекина и снижения рыночных страхов, связанных с распространением коронавируса.Не остаются в стороне от общерыночного восстановления "риск-аппетитов" и европейские биржевые площадки. Макроэкономическая статистика сюрпризов не приносит, отмечает специалист компании. Январский индекс PMI для сферы услуг Германии вышел на уровне ожиданий, а композитный индекс деловой активности (PMI) еврозоны от Markit немного превзошел прогноз аналитиков (факт 51,3 п. при прогнозе 50,9 п.). Во второй половине торговой сессии на настроения участников торгов могут повлиять данные по изменению в январе числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, сальдо торгового баланса США в декабре и недельные запасы сырой нефти от американского Минэнерго. "По нашему мнению, текущий эмоциональный подъем на рынках, вызванный сообщениями СМИ о создании китайской исследовательской группой лекарства от коронавируса, будет непродолжительным, потому что в любом случае понадобятся клинические испытания нового средства, а они могут продлиться от нескольких месяцев до года. И то каким в реальности будет масштаб распространения заболевания на момент, когда препарат будет допущен для лечения зараженных, сегодня сказать невозможно. Поиски вакцины - важнейшего инструмента сдерживания распространения заболевания - ведутся одновременно в нескольких странах. Так что пока из условного позитива можно считать только то, что темпы заражения коронавирусом стабилизировались, а уровень смертности остается низким (2,1%). По нашим оценкам, индекс Мосбиржи может завершить торги среды в районе 3120-3150 пунктов", - пишет Сергей Дейнека.
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