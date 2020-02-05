Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по золоту и по-прежнему ожидает роста его котировок в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии банка.

Инвесторы все еще пытаются оценить влияние эпидемии коронавируса, в связи с чем волатильность на финансовых рынках остается повышенной. Во вторник на рынки снова вернулся аппетит к риску, что оказало давление на котировки золота. "Если не учитывать долгосрочное влияние на темпы роста ВВП Китая, мы не ожидаем дополнительной фундаментальной поддержки для золота со стороны коронавируса в ближайшем будущем. Однако, в более долгосрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем дальнейшего роста котировок и сохраняем конструктивную позицию по драгоценному металлу", - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.

Периоды неприятия риска на финансовых рынках сменяются периодами склонности к риску, как это произошло во вторник, когда фондовые рынки восстановили потери, в то время как защитные активы оказались под давлением, напоминает эксперт. Цены на золото снизились примерно на 1,5% до уровня чуть выше 1 550 долл. США за унцию, что стало самым низким уровнем с тех пор, как рынки стали проявлять беспокойство по поводу эпидемии коронавируса.

"Это давление на цены в основном указывает на смену настроений среди краткосрочных трейдеров на рынке фьючерсов и не означает широкой распродажи на рынке физического золота, - полагает Карстен Менке. - Позиции в обеспеченных физическим золотом инструментах, которые мы считаем основным показателем спроса на защитные активы, в последние несколько дней продолжали расти. Однако, как мы уже отмечали на прошлой неделе, этот приток инвестиций не означает широкомасштабного побега в защитные активы, и он недостаточно силен, чтобы способствовать росту цен".

По мнению специалиста Julius Baer, в том, что касается экономических последствий, Китай ожидает непредвиденное замедление, однако о его длительности и силе можно только догадываться. На этой неделе ситуация несколько прояснится, поскольку с начала вспышки заболевания прошло уже две недели. "Если не брать в расчет долгосрочные последствия для темпов роста китайской экономики, которые сохранятся и после первого квартала 2020 года и станут негативным фактором для глобального роста, мы не ожидаем серьезной дополнительной поддержки для золота со стороны коронавируса в ближайшей перспективе. Тем не менее, в долгосрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем роста котировок и сохраняем конструктивную позицию по драгоценному металлу", - резюмирует Карстен Менке.