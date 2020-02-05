.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Коронавирус может привести к замедлению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 0,8% - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 февраля 2020 года 14:07
Коронавирус может привести к замедлению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 0,8% - Julius Baer
Коронавирус может привести к замедлению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 0,8%, если пик эпидемии вируса придется на февраль, говорится в комментарии Julius Baer. "Потенциальные последствия эпидемии коронавируса для китайской экономики по-прежнему сложно оценить, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Ожидания экспертов по поводу времени возможного пика эпидемии разнятся от конца февраля до начала мая, что говорит о высокой неопределенности прогнозов. В случае, если пик эпидемии придется на февраль, негативный эффект для экономики в основном будет связан со снижением спроса, что в основном затронет сектор услуг, и в особенности сегменты розничных продаж, развлечений, туристических услуг и путешествий. Длинные праздничные выходные в связи с Китайским Новым годом усиливают негативное влияние на эти сегменты". Учитывая, что во многих городах введен режим карантина и люди остаются дома, чтобы избежать заражения, те секторы, которые больше всего зависят от таких перемен, переживут непропорционально сильные негативные последствия, полагает эксперт банка. С другой стороны, влияние на производственную активность должно оказаться менее существенным, поскольку заводы в любом случае закрываются на время новогодних каникул. Рост государственных расходов на здравоохранение может обеспечить небольшой противовес понижательному давлению на деловую активность. В случае, если пик эпидемии вируса придется на февраль, эксперты Julius Baer ожидают, что влияние на темпы роста ВВП Китая окажется заметным, однако краткосрочным, поскольку экономическая активность начнет восстанавливаться уже во втором квартале. При таком сценарии темпы роста китайской экономики в первом квартале 2020 года замедлятся на 0.8 п.п. до 5,2% в годовом выражении, а во втором квартале ускорятся до 5,9%, прогнозирует Дэвид Коль. Это приведет к среднегодовым темпам роста ВВП Китая на уровне 5,7% в 2020 году. "Если пик эпидемии коронавируса придется на более поздний период, это приведет к еще большему снижению экономической активности и замедлит восстановление. Нулевой рост в первом квартале 2020 года с поправкой на сезонные колебания может привести к снижению темпов роста экономики за весь 2020 год до 5%, в зависимости от того, насколько быстро темпы роста смогут восстановиться в последующие кварталы", - заключает специалист Julius Baer .
.
05 февраля 2020 года 18:06
Котировки железной руды и стали снижаются под влиянием вызванной коронавирусом задержки строительного сезона в Китае - Julius Baer
Вспышка коронавируса привела к задержке начала строительного сезона в Китае, отмечается в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что ожидаемое замедление роста экономики создает пространство для дополнительного инфраструктурного стимулирования, вероятность сильного роста спроса на сталь, на... читать дальше
.05 февраля 2020 года 17:15
Новость о вероятной возможности излечения коронавируса вызвала дальнейший рост риск-аппетита - Saxo Bank
Срочное сообщение из Китая о вероятной возможности излечения нового коронавируса резко подтолкнуло вверх рисковые активы и валюты, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Мы воздержимся от безоглядного следования за общей реакцией, но и для валют,... читать дальше
.05 февраля 2020 года 14:31
Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по золоту и по-прежнему ожидает роста его котировок в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии банка. Инвесторы все еще пытаются оценить влияние эпидемии коронавируса, в связи с чем волатильность на финансовых рынках остается повышенной. Во... читать дальше
.05 февраля 2020 года 11:55
Нефтяные котировки в утренние часы среды умеренно восстанавливаются на 0,5%, однако риски их дальнейшего снижения остаются весьма высокими, отмечают в своем обзоре аналитики "Нордеа банка". Контракты на Brent, к текущему моменту потерявшие более 17% на фоне вспышки нового коронавируса в Китае,... читать дальше
.05 февраля 2020 года 10:35
ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию по акциям Capital One Financial до уровня "Покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Калмыковой. "Проведенная нами оценка стоимости Capital One Financial позволяет считать акции компании недооцененными. Потенциал их роста на ближайшие 6... читать дальше
.05 февраля 2020 года 10:21
Возможное решение ОПЕК сократить добычу на 0,8-1 млн в сутки может поддержать цены на нефть - "БКС Глобал Маркетс"
Решение ОПЕК сократить добычу на 0,8-1 млн барр. в сутки может более чем нивелировать негативный эффект коронавируса и избыток предложения на уровне 0,5 млн барр. в сутки в 1П20, что поддержит цены на нефть, но, вероятно, ограничит потенциал увеличения добычи российских компаний, отмечают в своем... читать дальше
.05 февраля 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом. Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть поднимаются в среду. читать дальше
.05 февраля 2020 года 09:10
Если ОПЕК+ не охладит пыл спекулянтов, пообещав значительное снижение добычи, цена фьючерсного контракта Brent может опуститься к отметке $50 за баррель, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Нефтяные котировки по итогам торгов вторника продолжили снижение, закрывшись на отметке $53,82. Негативные... читать дальше
.04 февраля 2020 года 19:03
"ВТБ Мои инвестиции" обновил список топ-акций американских компаний наиболее привлекательных для покупки, заменив бумаги Regeneron, Comcast и CSX Corporation на Broadcom, Fox Corporation и Honeywell International. "Акции CSX Corporation были проданы с целью фиксации... читать дальше
.04 февраля 2020 года 17:18
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по нефти несмотря на распродажу, вызванную эпидемией коронавируса
Неопределенность и опасения, связанные с эпидемией коронавируса, оказывают давление на сырьевые рынки и в особенности на котировки нефти, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.