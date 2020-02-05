Покупка ОФЗ на аукционах не представляет спекулятивного интереса - Райффайзенбанк

Аналитики Райффайзенбанка считают ОФЗ дорогими и полагают, что покупка бумаг на аукционах не представляет спекулятивного интереса, говорится в обзоре банка.

"Ухудшение конъюнктуры на глобальных рынках, сопровождавшееся сильным падением цен на нефть (и некоторым ослаблением рубля), не прошло незамеченным для рынка ОФЗ: с середины января доходности вдоль кривой поднялись на 6-12 б.п. (большие значения соответствуют длинным выпускам), - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Однако за неделю, прошедшую с предшествующего аукциона, изменений доходностей не произошло, несмотря на заметное ослабление рубля. Кроме того, ухудшение конъюнктуры на смежных рынках не сказалось ни на спросе на ОФЗ, ни на объеме удовлетворенных заявок, поданных в ходе аукционов: на прошлой неделе при спросе 244 млрд руб. Минфину удалось реализовать госбумаги на 58,5 млрд руб. По-видимому, на локальном рынке присутствует (в некотором смысле изолированный от внешнего мира) внутренний спрос (локальные участники, готовые покупать ОФЗ по «любым» ценам)".

Между тем ситуация с рублевой ликвидностью у локальных банков (особенно с госучастием) остается, на взгляд эксперта банка, напряженной: c 23 по 30 января задолженность банков перед Казначейством РФ выросла с 1,64 трлн руб. до 2,01 трлн руб., при этом основной прирост произошел за счет РЕПО (+411 млрд руб.), то есть большой объем позиции в ОФЗ некоторые локальные банки фондируют под 6% годовых (текущая ставка RUONIA), что приносит отрицательную процентную маржу по ОФЗ со сроком до погашения до 6 лет и 0-35 б.п. по более длинным выпускам.

"По-видимому, банки рассчитывают на то, что показатели YTM вдоль кривой ОФЗ не вырастут до конца года, что позволит получить высокую 12М текущую доходность. Однако это предположение, по нашему мнению, может быть выполнено лишь в случае снижения ключевой ставки ЦБ РФ, по крайней мере, на 25 б.п. (а лучше на 50 б.п.), чего может и не произойти. Так, на ближайшем заседании, по нашим оценкам, ЦБ РФ не станет снижать ставку ( и динамика сезонно-сглаженной месячной инфляции и всплеск волатильности на валютном рынке указывают именно на такое решение). Мы считаем ОФЗ дорогими, покупка бумаг на аукционах не представляет спекулятивного интереса (по нашему мнению, рубль не является избыточно слабым, чтобы продемонстрировать восстановление)", - резюмирует Денис Порывай.