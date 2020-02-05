Справедливая доходность для размещаемых бондов ТМК на горизонте 5 лет - 4,0-4,15%, а для 7 лет - 4,5-4,65% - "БКС Глобал Маркетс"

Справедливая доходность для размещаемых бондов ТМК, по оценке аналитиков "БКС Глобал Маркетс", на горизонте 5 лет составляет 4,0-4,15%, а для 7 лет - 4,5-4,65%, говорится в обзоре инвесткомпании.

ТМК, крупнейший производитель стальных труб в России, маркетирует еврооблигации на срок 5-7 лет. Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают срок обращения 7 лет довольно амбициозным и не исключают меньшей дюрации при размещении.

"Мы считаем справедливой доходность к погашению 4,0-4,15% на горизонте 5 лет, а для 7 лет - 4,5-4,65%, - отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Мария Радченко. - ТМК сопоставима с ЧТПЗ с кредитной точки зрения, хотя в моменте у ЧТПЗ выше рентабельность и ниже долговая нагрузка, а комбинация рейтингов немного лучше. Мы считаем справедливой доходность 5-летних выпусков в диапазоне 4,0-4,15%, учитывая доходность CHEPRU 24 (YTM 4,05%), что предполагает премию 150-165 б.п. к российской суверенной кривой. В случае 7-летних бумаг мы считаем справедливой доходность 4,5-4,65%, учитывая премию 25 б.п. к суверенной кривой в качестве справедливой компенсации за дюрацию".