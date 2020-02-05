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05 февраля 2020 года 12:30
Потенциал ослабления рубля ограничен - Sberbank CIB
Потенциал ослабления рубля в первом квартале текущего года ограничен, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Мы по-прежнему оптимистично оцениваем перспективы российской валюты в первом квартале. Если эпидемия коронавируса будет взята под контроль и ситуация вскоре стабилизируется, рубль в феврале может укрепиться до 62 за доллар, а к концу марта - до 61 за доллар. При этом мы считаем, что рубль вряд ли подорожает до 60 за доллар, поскольку значительное ускорение глобального роста маловероятно", - отмечает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов. По мнению эксперта банка, рублю будут оказывать поддержку внутренние факторы: "Мы видим, что на уровнях около 64 руб. за доллар существенно сокращаются чистые покупки иностранной валюты населением. Кроме того, по нашим прогнозам, ежемесячные покупки валюты Минфином в феврале уменьшатся почти вдвое до 170 млрд руб. (а в дневном выражении - еще значительнее, поскольку в феврале больше рабочих дней). Это будет обусловлено не только снижением цен на нефть, но и сокращением бюджетных поступлений от нефтегазового сектора, т. к. из-за теплой зимы добыча и экспорт газа в январе были намного ниже, чем ожидалось". Кроме того, новое правительство представит поправки в бюджет, которые будут включать дополнительные социальные расходы, объявленные российским президентом. По всей видимости, для их финансирования будут использованы средства существующих фондов, что рынок воспримет позитивно, полагает Юрий Попов.
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