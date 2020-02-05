.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ВТБ Капитал считает суверенные бонды Азербайджана привлекательными на ожиданиях восстановления рейтинга до инвестиционного уровня
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 февраля 2020 года 12:18
ВТБ Капитал считает суверенные бонды Азербайджана привлекательными на ожиданиях восстановления рейтинга до инвестиционного уровня
Аналитики "ВТБ Капитал" считают суверенные облигации Азербайджана одними из наиболее привлекательных, полагая, что при сохранении консервативной фискальной политики в стране велика вероятность восстановления их рейтинга до инвестиционного уровня, сообщается в обзоре. Лучший результат в сегменте суверенного долга России и ближнего зарубежья во вторник показали украинские и азербайджанские бумаги, в то время как остальные "бенчмарки" закрылись в отрицательной зоне вслед за ростом доходностей казначейских облигаций США, констатируют аналитики "ВТБ Капитал". Длинные и среднесрочные облигации Украины укрепились в цене на 0,5–0,6 пп, а доходности UKRAINE 26 (YTM 5,20%) и UKRAINE 32 (YTM 6,02%) снизились на 10 бп и 6 бп соответственно. В целом более сильный результат продемонстрировали высокодоходные облигации развивающихся стран благодаря улучшению глобального "аппетита" к риску. Азербайджанские AZERBJ 32 (YTM 3,34%) и AZERBJ 24 (YTM 2,57%) подорожали на 0,4 пп и 0,3 пп, опустившись в доходности на 4 бп и 7 бп соответственно. "Мы считаем суверенные облигации Азербайджана одними из наиболее привлекательных, полагая, что при сохранении консервативной фискальной политики в стране велика вероятность восстановления их рейтинга до инвестиционного уровня", - пишут специалисты. Российская суверенная кривая вчера сместилась вверх на 5–7 бп, в том числе RUSSIA 43 (YTM 3,57%) и RUSSIA 26 (YTM 2,57%) подешевели на 1,4 пп и 0,3 пп соответственно. Аналогичную динамику показали облигации Казахстана: в частности, KAZAKS 45 (YTM 3,56%) вырос в доходности на 4 бп (-0,9 пп в цене). Остальные "бенчмарки" в нашем регионе закрылись на прежних уровнях или совсем немного прибавили в доходности, указывают специалисты "ВТБ Капитал".
.
05 февраля 2020 года 18:06
Котировки железной руды и стали снижаются под влиянием вызванной коронавирусом задержки строительного сезона в Китае - Julius Baer
Вспышка коронавируса привела к задержке начала строительного сезона в Китае, отмечается в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что ожидаемое замедление роста экономики создает пространство для дополнительного инфраструктурного стимулирования, вероятность сильного роста спроса на сталь, на... читать дальше
.05 февраля 2020 года 17:15
Новость о вероятной возможности излечения коронавируса вызвала дальнейший рост риск-аппетита - Saxo Bank
Срочное сообщение из Китая о вероятной возможности излечения нового коронавируса резко подтолкнуло вверх рисковые активы и валюты, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Мы воздержимся от безоглядного следования за общей реакцией, но и для валют,... читать дальше
.05 февраля 2020 года 14:31
Julius Baer сохраняет конструктивную позицию по золоту и по-прежнему ожидает роста его котировок в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии банка. Инвесторы все еще пытаются оценить влияние эпидемии коронавируса, в связи с чем волатильность на финансовых рынках остается повышенной. Во... читать дальше
.05 февраля 2020 года 14:07
Коронавирус может привести к замедлению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 0,8% - Julius Baer
Коронавирус может привести к замедлению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 0,8%, если пик эпидемии вируса придется на февраль, говорится в комментарии Julius Baer. "Потенциальные последствия эпидемии коронавируса для китайской экономики по-прежнему сложно оценить, - отмечает... читать дальше
.05 февраля 2020 года 11:55
Нефтяные котировки в утренние часы среды умеренно восстанавливаются на 0,5%, однако риски их дальнейшего снижения остаются весьма высокими, отмечают в своем обзоре аналитики "Нордеа банка". Контракты на Brent, к текущему моменту потерявшие более 17% на фоне вспышки нового коронавируса в Китае,... читать дальше
.05 февраля 2020 года 10:35
ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию по акциям Capital One Financial до уровня "Покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Калмыковой. "Проведенная нами оценка стоимости Capital One Financial позволяет считать акции компании недооцененными. Потенциал их роста на ближайшие 6... читать дальше
.05 февраля 2020 года 10:21
Возможное решение ОПЕК сократить добычу на 0,8-1 млн в сутки может поддержать цены на нефть - "БКС Глобал Маркетс"
Решение ОПЕК сократить добычу на 0,8-1 млн барр. в сутки может более чем нивелировать негативный эффект коронавируса и избыток предложения на уровне 0,5 млн барр. в сутки в 1П20, что поддержит цены на нефть, но, вероятно, ограничит потенциал увеличения добычи российских компаний, отмечают в своем... читать дальше
.05 февраля 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом. Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть поднимаются в среду. читать дальше
.05 февраля 2020 года 09:10
Если ОПЕК+ не охладит пыл спекулянтов, пообещав значительное снижение добычи, цена фьючерсного контракта Brent может опуститься к отметке $50 за баррель, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Нефтяные котировки по итогам торгов вторника продолжили снижение, закрывшись на отметке $53,82. Негативные... читать дальше
.04 февраля 2020 года 19:03
"ВТБ Мои инвестиции" обновил список топ-акций американских компаний наиболее привлекательных для покупки, заменив бумаги Regeneron, Comcast и CSX Corporation на Broadcom, Fox Corporation и Honeywell International. "Акции CSX Corporation были проданы с целью фиксации... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.