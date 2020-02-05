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05 февраля 2020 года 12:05
Уралсиб не видит потенциала для снижения ориентира ставки купона в ходе сбора заявок на новые бонды Ростелекома
"Уралсиб" не видит потенциала для снижения ориентира ставки купона в ходе сбора заявок на новые бонды Ростелекома, то есть справедливый уровень купона не может быть ниже 6,65% годовых, говорится в обзоре корпорации. Ростелеком в среду c 11:00 до 15:00 будет собирать заявки на семилетние облигации серии 002Р-02R, планируемый объем размещения – 15 млрд руб. Ориентир ставки первого купона указан в размере 6,65% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,77% годовых. Эксперты "Уралсиба" напоминают, что первоначально эмитент планировал букбилдинг этого выпуска на прошлой неделе, но сбор заявок был перенесен из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Тогда заявленный ориентир купона был в диапазоне 6,80– 6,90% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 19 февраля. "Заявленный Ростелекомом ориентир купона 6,65% годовых предполагает премию к кривой ОФЗ порядка 70 б.п., - указывают аналитики корпорации. - В предыдущий раз эмитент выходил на первичный рынок долга в декабре прошлого года. Тогда он разместил шестилетний выпуск серии 002Р-01R на 10 млрд руб. под ставку купона 6,85% годовых, что предполагало спред к ОФЗ около 75 б.п. На вторичном рынке выпуски Ростелекома неликвидны. В качестве бенчмарка стоит рассмотреть недавнее размещение другой госкомпании – ФСК (ВВВ-/Ваа3/ВВВ), которая сформировала книгу заявок на выпуск с десятилетней офертой под ставку купона 6,8% годовых. Недавно этот выпуск вышел на вторичный рынок и сейчас предлагает доходность 6,92% годовых, что транслируется в спред к ОФЗ порядка 70 б.п. Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что справедливый уровень купона для нового выпуска Ростелекома не может быть ниже указанного ориентира, то есть 6,65% годовых".
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