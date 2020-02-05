Риски дальнейшего снижения нефтяных котировок остаются весьма высокими - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки в утренние часы среды умеренно восстанавливаются на 0,5%, однако риски их дальнейшего снижения остаются весьма высокими, отмечают в своем обзоре аналитики "Нордеа банка".

Контракты на Brent, к текущему моменту потерявшие более 17% на фоне вспышки нового коронавируса в Китае, в моменте торгуются вблизи отметки $54/bbl. Во вторник прошло первое совещание технического комитета ОПЕК+ в рамках экстренной встречи организации. Комитет оценивает замедление глобального спроса на нефть в 2020 году на уровне 130-200 tbd (около 0,2% от мирового предложения сырья) в зависимости от продолжительности вспышки вируса. Такие скромные оценки могут указывать на то, что страны ОПЕК+ могут сохранить текущие квоты в рамках сделки по сокращению нефтедобычи, но, вероятно, продлят действие соглашения, отмечают специалисты банка.

"Если по итогам встречи комитет не отметит необходимость дополнительного сокращения нефтедобычи, цены на нефть рискуют продолжить падение. Отметим также, что вчера Американский институт нефти сообщил о росте запасов нефти в Штатах на более чем 4 mb. В результате отраслевая статистика усиливает негативные настроения на нефтяном рынке", - пишут аналитики "Нордеа банка".