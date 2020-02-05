Понижение объема покупок валюты Минфином в феврале может оказать поддержку рублю - Росбанк

Понижение объема покупок валюты Минфином в феврале может оказать поддержку рублю, говорится в комментарии Росбанка. По оценкам аналитиков банка, месячный объем покупок в феврале составит 195 млрд руб. (9,75 млрд руб./ день без отложенных операций) с учетом предполагаемой коррекции на январские "избыточные" операции.

"Напомним, в январе цифры превзошли ожидания рынка (309,9 млрд руб.) и оказали негативный эффект на курс рубля. Соответственно, заметное понижение дневных интервенций может оказать обратный эффект", - отмечают эксперты банка.

"Вторую сессию подряд национальная валюта укреплялась против ключевых пар: к концу вечерней сессии вторника USD/RUB вернулся ниже 63,0 (-1,5%), а EUR/RUB ниже 69,50 (-1,7%), - комментируют события вторника специалисты Росбанка. - Таким образом, рублю удалось парировать сразу два внешних вызова - нефтяные котировки на годовых минимумах и поступательное укрепление доллара на фоне неплохой статистики. Однако, стоит напомнить, что на волне распродаж неделей ранее рубль был подвержен негативным настроениям из-за вирусной обстановки в Китае, и текущее воодушевление рисковых активов действует на него симметрично. Тем более, к концу недели нарастает интрига относительно ставки Банка России, и инвесторы продолжают присматриваться к локальным активам".