"ВТБ Мои инвестиции" обновил список топ-акций США, наиболее привлекательных для покупки

"ВТБ Мои инвестиции" обновил список топ-акций американских компаний наиболее привлекательных для покупки, заменив бумаги Regeneron, Comcast и CSX Corporation на Broadcom, Fox Corporation и Honeywell International.

"Акции CSX Corporation были проданы с целью фиксации прибыли (рост на 10,7% с момента включения в топ-список). Были исключены акции Comcast, обладающие слабыми позициями в нашем рейтинге американских компаний. Акции компании Regeneron были заменены чтобы снизить экспозицию на сектор здравоохранения", - говорится в обзоре "ВТБ Мои инвестиции".

Кроме того, в нем отмечается, что обновленный топ-акций США обладает потенциалом роста почти 18%, прогнозный коэффициент P/E на следующий 12 месяцев составляет 17,9х, ожидаемая дивидендная доходность на следующий 12 месяцев - 2,3%. "Аналогичные характеристики для индекса S&P 500 составляют около 13%, 18,5х и 2,1% соответственно", - подчеркивают эксперты "ВТБ Мои инвестиции".

Наименование эмитента: Рекомендуемая доля в портфеле:

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 10%

BROADCOM INC 10%

FACEBOOK INC-CLASS A 10%

FOX CORP -CLASS A 10%

HONEYWELL INTERNATIONAL INC 10%

ASTERCARD INC - A 10%

MERCK & CO. INC 10%

NRG ENERGY INC 10%

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 10%

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10%