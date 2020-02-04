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04 февраля 2020 года 17:40
"ВТБ Мои инвестиции" обновил список топ-акций, наиболее привлекательных для покупки
"ВТБ Мои Инвестиции" обновил список топ-акций, наиболее привлекательных для покупки, убрав из него обыкновенные акции "Интер РАО" и "Полюса", а также привилегированные акции "Сургутнефтегаза", добавив обыкновенные акции "РусГидро" и "Детского мира", а также привилегированные акции "Татнефти", говорится в обзоре инвестбанка. "Мы представляем обновление подборки российских акций: фиксируем прибыль по акциям "Интер РАО", "Полюса" и привилегированным акциям "Сургутнефтегаза". Акции Интер РАО выросли более чем на 30% с момента включения в подборку (в сентябре 2019 года), и мы пока не видим краткосрочных триггеров роста до мая 2020 года, когда состоится День Стратегии. Акции золотодобытчика - "Полюса" - сыграли роль хеджа во время ослабления рыночной динамики в конце января, и при восстановлении рынка могут отстать от других акций. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" предлагают низкую дивидендную доходность за 2019 год - лишь 3% из-за укрепления курса рубля в 2019 году", - говорится в обзоре "ВТБ Мои инвестиции". Кроме того, в нем сообщается, что в подборку добавляются акции "РусГидро", "Детского мира" и привилегированные акции "Татнефти". "Интерес к акциям "РусГидро" возобновился после объявления новой дивидендной политики, разработки плана по повышению капитализации "РусГидро" в том числе в процессе реструктуризации группы. Привилегированные акции "Татнефти" имеют привлекательную дивидендную доходность - 11,8% из расчета дивиденда 84,91 руб./акция - самую высокую в нефтегазовом секторе России. Акции "Детского мира" представляют интерес на фоне сильного роста (прирост сопоставимых продаж 6,8% за 2019 год), высокой дивидендной доходности (порядка 9,5%) и дальнейшего наращивания рыночной доли", - пишут эксперты.
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Компании упоминаемые в новости: Полюс
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