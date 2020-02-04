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04 февраля 2020 года 17:18
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по нефти несмотря на распродажу, вызванную эпидемией коронавируса
Неопределенность и опасения, связанные с эпидемией коронавируса, оказывают давление на сырьевые рынки и в особенности на котировки нефти, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. "Вспышка заболевания несомненно будет иметь экономические последствия и вызовет снижение спроса на нефть, однако мы полагаем, что текущая распродажа говорит об излишне резкой реакции рынка, - отмечает эксперт банка. - Тем временем, на фоне роста количества "медвежьих" новостей давление на котировки остается высоким. Мы сохраняем нейтральную позицию по черному золоту". Эпидемия коронавируса оказалась в центре внимания сырьевых рынков и стала причиной снижения котировок. Цены на нефть потеряли почти 15% с момента, когда эпидемия стала одной из основных тем международных новостей. Внимание игроков приковано к Китаю и оценкам влияния карантинных мер в крупных городах и длинных новогодних праздников на деловую активность. Китайскую экономику ожидает непредвиденное замедление, однако, насколько оно окажется длительным и мощным остается предметом догадок. Учитывая, что с начала эпидемии прошло уже две недели, на этой неделе аналитики Julius Baer ожидают, что появится некоторая ясность по поводу серьезности ситуации. "Влияние коронавируса на спрос на нефть в Китае оценить по-прежнему сложно, - считает Норберт Рюкер. - Наши экономисты понизили прогноз по росту, однако последствия для спроса на черное золото могут быть нивелированы временной приостановкой экспорта из Ливии. Особые факторы, включая рост внутренних запасов нефти до предельных значений, усилили "медвежьи" настроения. Мы по-прежнему полагаем, что распродажа на рынке нефти является излишне резкой реакцией, поскольку текущие уровни цен указывают на ожидание сильно негативных и длительных последствий для экономики. Тем временем, поток новостей о коронавирусе продолжает усиливаться. Мы полагаем, что рынок должен в итоге учесть такие факторы на стороне предложения, как приостановка поставок из Ливии и политика нефтяных держав". Страны-производители нефти под давлением Саудовской Аравии могут до конца текущего месяца пересмотреть установленные ограничения по объемам добычи. "Мы сохраняем нейтральную позицию по нефти и признаем, что наши краткосрочные прогнозы по котировкам устарели. Пик неопределенности по поводу эпидемии и ее экономических последствий должен скоро пройти", - заключает эксперт Julius Baer.
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