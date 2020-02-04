Рубль готовится к снижению давления валютных интервенций и решению ЦБ РФ - "Открытие Брокер"

Рубль готовится к снижению за счёт уменьшения объёмов валютных интервенций в рамках бюджетного правила и решению ЦБ РФ по итогам заседания 7 февраля, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Российская валюта продолжила во вторник своё укрепление, в моменте достигая уровня 63,17 за доллар и 69,86 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3480 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,30%, недельная - до 6,36%, а месячная - до 6,39%.

Ставки начинают говорить о том, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, что банки склоняются к ожиданиям смягчения денежной политики ЦБ РФ. Данные ожидания также могут стимулировать покупки ОФЗ в надежде на падение их доходности.

"С 7 февраля давление на рубль сократится за счёт уменьшения объёмов валютных интервенций в рамках бюджетного правила. На рынке также упорно обсуждают вероятность изменения самого бюджетного правила, так как резервы уже находятся на достаточно высоком уровне, а правительству требуются дополнительные средства на реализацию поручений президента", - отмечает А. Кочетков.