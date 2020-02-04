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04 февраля 2020 года 16:45
Аналитики "ВТБ Капитал Форекс" ожидают в ближайшие дни пробития парой евро/доллар отметки 1,10 - "ВТБ Капитал Форекс"
Евро продолжит ослабление к доллару, как и большинство остальных валют. Аналитики "ВТБ Капитал Форекс" ожидают пробития отметки 1,10 по паре евро/доллар в ближайшие дни, сообщается в обзоре. Коронавирус в Китае привел к снижению "аппетитов" к риску на рынках. Интерес инвесторов развернулся в сторону золота, облигаций, доллара и других "защитных" валют. В проигрыше оказались фондовые рынки, сырье, и почти все мировые валюты. Причем валюты сырьевые и развивающихся стран оказались слабее, чем валюты развитых, констатирует начальник аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. Индекс доллара упал в январе на 1,04%, но две ключевые валюты показали рост к доллару - японская иена (0,24%) и швейцарский франк (0,33%). Падение пары доллар-иены являлось логичным на фоне падения на рынках акций во всем мире (происходило сворачивание иенового carry trade), а вот "защитный" франк обогнал иену только за счет роста в последние два дня января. Парадоксальный рост европейских валют вопреки общей картине наблюдался в конце месяца и на евро-долларе, и на фунт-долларе и может быть связан с разовым движением капиталов из США в Европу, отмечает А. Михеев. Пара евро-доллар упала на 1,07% в январе, но упала бы в два раза больше, если бы 31 января не отскочила резко от 1,10 к 1,11. Пара по-прежнему остается в узком диапазоне 1,10-1,12, в котором торгуется уже четыре месяца. Индекс валют развивающихся стран EMCI упал на 2,62%, что также логично, считает специалист - в целом более рисковые активы падают сильнее на сворачивании "аппетитов" к риску. Однако сырьевые австралийский и новозеландский доллары упали в январе еще больше - на 4,69% и 4,09% соответственно, сказалась взаимосвязанность этих стран с китайской экономикой. Канадский доллар упал на 1,90%. Британский фунт несколько выделился из общей динамики, показав падение лишь на 0,38%, хотя не имеет "защитных" свойств. Инвесторы позитивно оценили выход Великобритании из ЕС, состоявшийся в январе, хотя он явился лишь формальностью - до конца года продолжится переходный период и риск неуправляемого Брекзита до сих пор остается - если Великобритания и ЕС не смогут договориться по торговому соглашению. Уже в первый торговый день февраля пара gbp/usd обвалилась от закрытия января на 1,32 - до 1,3050, то есть на полторы фигуры, что ярко показывает, насколько непрочным был фундамент под ростом европейских валют 31 января, отмечает Алексей Михеев. "Можно ожидать, что продемонстрированные на сворачивании "аппетитов" к риску корреляции останутся в силе в ближайшие недели, а европейские валюты, и евро в частности, продолжат ослабление к доллару, как и большинство остальных валют, за исключением японской иены. Ожидаем пробития отметки 1,10 по паре евро-доллар в ближайшие дни. Большой объем размещений облигаций, заявленный Казначейством США на 1 кв. (прогнозируется привлечение 367 млрд долл.) будет способствовать дефициту долларовой ликвидности на рынке", - пишет специалист "ВТБ Капитал Форекс".
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