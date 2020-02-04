ЦБ России снизит ключевую ставку на заседании 7 февраля, но возьмет длительную паузу - ITI Capital

ITI Capital полагает, что ЦБ примет решение о снижении ключевой ставки на 25 б.п. на заседании 7 февраля на фоне замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий, но ужесточит риторику, которая пока носит нейтральный характер.

Пресс-релиз и среднесрочный прогноз первого заседания ЦБ России в этом году по ключевой ставке будет опубликован в пятницу, 7 февраля, в 13:30 мск. Пресс-конференция ожидается в 15:00 мск.

"Мы считаем, что ЦБ примет решение о снижении ключевой ставки на 25 б.п., до 6% с 6,25%, на фоне замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий, но ужесточит риторику, которая пока носит нейтральный характер. Наши ожидания совпадает с прогнозами большинства опрошенных экономистов и уже заложены в текущие цены исходя из доходности ОФЗ - у бумаг с дюрацией до пяти лет она ниже 6%. Важно отметить, что после бурного роста в прошлом году с начала 2020 г. ОФЗ показали динамику чуть хуже аналогов в локальной валюте, - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - При этом доля нерезидентов на рынке ОФЗ продолжает расти и уже достигла 32,2% на конец года, максимума с марта 2018 г. В случае сохранения ставки мы ожидаем незначительного повышения доходности - на 10 б.п. на среднем и длинном конце кривой. Среди стран с высоким бюджетным профицитом и отношением сальдо счета текущих операций к ВВП на фоне низкого долга и умеренного экономического роста у России сохраняется один из самых привлекательных уровней "керри-трейд". Реальная ставка в России - третья по величине в мире (3,8%)".