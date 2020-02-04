Приостановка РусАлом работы в Гайане незначительно повлияет на показатели компании, но негативна в краткосрочной перспективе - аналитики

Приостановка работы Bauxite Company of Guyana (BCGI) в связи с массовыми беспорядками в Гайане незначительно повлияет на показатели "РусАла" (MOEX: RUAL), говорится в обзоре инвестбанков.

Так, аналитики Sberbank CIB считают, что "РусАл" теоретически может увеличить добычу на других принадлежащих ему предприятиях, которые пока работают не с полной загрузкой. Таким образом, по их мнению, приостановка добычи на предприятиях Гайаны не окажет значимого влияния на добычу или уровень денежной себестоимости "РусАла".

"РусАл" владеет 90% в Bauxite Company of Guyana (BCGI), которая разрабатывает месторождения бокситов мощностью 1,7 млн тонн в год. За 9 месяцев 2019 года "РусАл" добыл в Гайане 1,0 млн тонн бокситов, что составляет около 8% совокупного показателя компании. Наша модель предполагает, что в прошлом году добыча бокситов на предприятиях "РусАла" (включая активы в Гайане) составила 16 млн тонн. По нашим оценкам, это примерно на 90% обеспечило бокситами алюминиевые заводы компании с учетом их потребностей. Совокупные мощности "РусАла" по добыче бокситов (исключая активы в Гайане) составляют 19,9 млн тонн, так что теоретически компания может увеличить добычу на других предприятиях, которые пока работают не с полной загрузкой (например, на Friguia (Гвинея), где идет наращивание добычи после возобновления работы в 2018 году, или на Windalco (Ямайка)", - говорится в обзоре Sberbank CIB.

Между тем аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что приостановка работы BCGI умеренно негативна для "РусАла" из-за отсутствия ясности в отношении длительности приостановки операций и планов на ближайшее будущее по их замещению продукцией других предприятий.

"Предприятие в Гайане представляет собой самое малое бокситное подразделение "РусАла": ежегодно на нем добывается 1,4 млн тонн бокситов, что составляет 8,5% от общего объема добычи "РусАла". По нашим оценкам, исходя из средней себестоимости бокситных операций в $30/тонна, доля данного актива в EBITDA компании за 2019 год может составить 2%. С учетом отсутствия ясности в отношении длительности приостановки операций и планов на ближайшее будущее по их замещению продукцией других предприятий мы расцениваем эту новость как умеренно негативную для "РусАла", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"Остановка производства на BCGI не должна повлечь серьезных последствий для "РусАла", но потребуются компенсационные поставки из других регионов, поэтому в краткосрочной перспективе возможна негативная реакция рынка", - пишут в обзоре эксперты корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN).

Аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон" также полагают, что новость о приостановке работы на BCGI в целом негативна для "РусАла", так как он стремится к 100%-ной интеграции в бокситы. "Вместе с тем, на BCGI приходится менее 10% общего объема добычи бокситов "РусАла", и поэтому принятое решение, вероятно, не окажет значительного влияния на консолидированные финансовые показатели компании. Сырье от BCGI использовалось в глиноземном производстве на Николаевском глиноземном заводе", - говорится в обзоре ИК.