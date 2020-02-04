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Главная / Аналитикам / Аналитика / Чем сильнее просядет рынок, тем больше инвесторов будут искать спасения в бумагах биофарма - ITI Capital
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04 февраля 2020 года 14:02
Чем сильнее просядет рынок, тем больше инвесторов будут искать спасения в бумагах биофарма - ITI Capital
Так как вероятность второй волны коррекции американского рынка очень высока, аналитики ITI Capital представляют защитный портфель акций США, который включает в себя компании, занимающиеся разработкой антивируса и защитных средств, таких как маски и респираторы, говорится в обзоре инвесткомпании. Чем сильнее просядет рынок, тем больше инвесторов будут искать спасения именно в этих бумагах. Список идей бурного роста (биофарма): 1. Moderna (MRNA) Рыночный капитал: $6,835 млрд Среднедневной объем торгов: $ 76,8 млн Текущая цена: $20,51 Целевая цена: $29,17 Консенсус-оценка Bloomberg потенциального роста через 12М: 42,2% "Еще одна биотехнологическая компания, которая в последние неделе привлекла к себе большое внимание - Moderna, - отмечает аналитик ITI Capital Никита Косых. - Базирующаяся в Кембридже Moderna объявила 23 января, что она работает с Национальными институтами здравоохранения Великобритании (National Institutes of Health - NIH) для создания вакцины от высокопатогенного вируса после получения финансирования от CEPI". Также эксперт отмечает, что Moderna уже испытывает пять экспериментальных вакцин, использующих матричную РНК (мРНК) для профилактики и борьбы с вирусными инфекциями, в том числе вакцины мРНК, направленные на борьбу с респираторным синцитиальным вирусом и вирусом Зика. Компания рассчитывает, что использование мРНК поможет "вызвать мощную иммунную реакцию" и создать условия для "быстрых открытий для ответа на возникающие угрозы пандемии". По мнению аналитика ITI Capital, риски заключаются в следующем: "Негативные результаты испытаний вакцин, которые компания планирует запустить в этом году. Акции подешевеют, если компании не удастся разработать вакцину против коронавируса. Вдобавок компания является убыточной". 2. Gilead Sciences (GILD) Рыночный капитал: $79,957 млрд Среднедневной объем торгов: $ 601,6 млн Текущая цена: $63,20 Целевая цена: $77,32 Консенсус-оценка Bloomberg потенциального роста через 12М: 22,3% "Gilead Sciences, одна из крупнейших биотехнологических компаний мира, специализируется на противовирусных препаратах для лечения ВИЧ, гепатита B, гепатита C и гриппа. Gilead зарабатывает миллиарды долларов ежегодно на франшизах препаратов против ВГС и ВИЧ. Компания изучает использование своего противовирусного препарата Remdesivir, который борется с вирусом Эболы и Марбургским вирусом, для борьбы с коронавирусами. В частности, Gilead обсуждает это с учеными в Китае и США, сообщил Reuters на позапрошлой неделе", - отмечет аналитик ITI Capital Никита Косых. По мнению эксперта, риски аключаются в следующем: 1) коммерческий риск по франшизе против ВИЧ связан с падением продаж, которое уже случалось ранее; 2) превосходящее ожидания сокращение линейки продуктов Gilead Science по ВГС из-за конкуренции с Abbvie 3. Abbvie (ABBV) Рыночный капитал: $119,814 млрд Среднедневной объем торгов: $ 804,5 млн Текущая цена: $81,02 Целевая цена: $92,55 Консенсус-оценка Bloomberg потенциального роста через 12М: 14,2% "Abbvie - американская публичная биофармацевтическая компания, основанная в 2013 г. Занимается производством инновационных лекарственных препаратов для борьбы с болезнью Паркинсона, ВИЧ, гепатитом С, эндометриозом и ревматоидным артритом. Препараты AbbVie представлены на рынках более 170 стран. Препараты Abbvie против пневмонии у ВИЧ-инфицированных сейчас тестируются китайскими властями в качестве лекарств от нового коронавируса. Национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила, что комбинация лопинавира и ритонавира, продаваемая под брендом Kaletra, - одно из возможных средств лечения вируса", - отмечает аналитик ITI Capital Никита Косых. По мнению эксперта, риски аключаются в следующем: 1) срыв клинических исследований; 2) проблемы с реализацией продукции; 3) сильный рост конкуренции со стороны Gilead Sciences.
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Компании упоминаемые в новости: Система АФК
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