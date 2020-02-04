Минфин может предложить в среду на аукционах десятилетний выпуск ОФЗ-26228 и шестилетние ОФЗ-26229 - Sberbank CIB

Минфин может предложить в среду на аукционах десятилетний выпуск ОФЗ-26228 и шестилетние ОФЗ-26229, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Первый не предлагался на аукционах дольше других номинальных выпусков, доступных для размещения, а второй имеет самую короткую дюрацию среди размещавшихся в последнее время номинальных выпусков.

"Напомним, что с технической точки зрения самыми краткосрочными облигациями, которые могут быть предложены, являются трехлетние ОФЗ-26209 (дата окончания размещения - 22 апреля 2020 года), но они не размещались с мая прошлого года, и, возможно, участники рынка считают их предложение на аукционах маловероятным, - отмечают эксперты Sberbank CIB. - С учетом возросшей волатильности на рынке мы не исключаем, что Минфин может установить лимиты размещения".

Доходность ОФЗ в понедельник продолжала расти на фоне сохраняющейся рискофобии в связи с распространением коронавируса. Максимальное повышение доходности составило 1-3 б. п. вдоль кривой, однако с открытием торгов в США интерес к рискованным активам усилился, и доходность вернулась на уровни предыдущего закрытия, отмечается в комментарии Sberbank CIB. Нерезиденты покупали среднесрочные выпуски. Обороты торгов значительно выросли и достигли 45 млрд руб.