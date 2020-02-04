Аналитики банка "Санкт-Петербург" в среднесрочной перспективе ожидают дальнейшего постепенного ослабления рубля, но в случае ослабления реакции на коронавирус курс стабилизируется вблизи 63 руб./$, сообщается в обзоре.

"Коронавирус остается основным драйвером для рынков. Ожидается, что пик распространения придется на ближайшие две недели, а значит, давление на рынки будет сохраняться. Волатильность рубля значительно выросла, курс в последние дни размашисто торгуется в диапазоне 63-64 руб./$, - отмечают аналитики банка. - В среднесрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего постепенного ослабления рубля, но сезонно сильный текущий счет платежного баланса продолжит поддерживать рубль в первом квартале, поэтому в случае ослабления нервной реакции на коронавирус курс стабилизируется вблизи 63 руб./$, но в случае ухудшения ситуации курс пойдет на отметку в 64,5 руб./$ уже в ближайшие недели".