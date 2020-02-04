ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HCA Healthcare, считая их существенно недооцененными с фундаментальной точки зрения после рассмотрения отчетности за четвертый квартал 2019г, отмечается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

HCA Healthcare (Hospital Corporation of America Holdings) – один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США, в первую очередь стационарного лечения пациентов. Под управлением HCA Healthcare находится 185 больниц (более 48 тысяч койко-мест), в т.ч. 119 хирургических центров, а также 125 амбулаторных клиник, подавляющее большинство из которых находится на территории США.

"Активы в секторе здравоохранения традиционно воспринимаются как защитные, и рассматриваемое вложение весьма актуально в условиях геополитических пертурбаций, - указывает эксперт ГК "ФИНАМ". - HCA Healthcare демонстрирует стабильную динамику основных финансовых показателей из квартала в квартал, что весьма актуально в нынешнее неспокойное время для инвесторов на мировых площадках. Инструмент находится в числе наших рекомендаций на покупку с сентября прошлого года. После рассмотрения отчетности HCA за четвертый квартал мы по-прежнему считаем ее акции существенно недооцененными с фундаментальной точки зрения. Мы сохраняем по акциям HCA рекомендацию "Покупать"".