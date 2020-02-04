Наиболее вероятным сценарием выглядит снижение ключевой ставки ЦБ на очередные 25 бп до 6,0% - Банк "Русский Стандарт"

Наиболее вероятным сценарием на фоне низкой инфляции выглядит снижение ключевой ставки ЦБ на очередные 25 бп до 6,0%, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максима Тимошенко.

"Помешать этому сценарию может резкое снижение стоимости нефти и, как следствие, ослабление национальной валюты, вызванные распространением коронавируса. По нашему мнению, к настоящему моменту аргументы "за" снижение ставки перевешивают аргументы "против"", - отмечает эксперт банка.