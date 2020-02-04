Рублевые облигации могут показать восстановительный рост цен - Промсвязьбанк

Рублевые облигации во вторник могут показать восстановительный рост цен вслед за усилением спроса на риск на глобальных рынках, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Доходность ОФЗ срочностью 8-10 лет в понедельник выросла на 1-2 б.п. Короткие и среднесрочные гособлигации торговались в "боковом" диапазоне.

"Во вторник на рынке рублевых облигаций ждем восстановительный рост цен вслед за усилением спроса на риск на глобальных рынках. Вливания ликвидности на рынок со стороны ЦБ Китая и ожиданиях новых шагов по поддержанию экономики способствовали повышению спроса на активы ЕМ", - отмечает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.