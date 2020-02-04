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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рублевые облигации могут показать восстановительный рост цен - Промсвязьбанк
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04 февраля 2020 года 10:33
Рублевые облигации могут показать восстановительный рост цен - Промсвязьбанк
Рублевые облигации во вторник могут показать восстановительный рост цен вслед за усилением спроса на риск на глобальных рынках, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Доходность ОФЗ срочностью 8-10 лет в понедельник выросла на 1-2 б.п. Короткие и среднесрочные гособлигации торговались в "боковом" диапазоне. "Во вторник на рынке рублевых облигаций ждем восстановительный рост цен вслед за усилением спроса на риск на глобальных рынках. Вливания ликвидности на рынок со стороны ЦБ Китая и ожиданиях новых шагов по поддержанию экономики способствовали повышению спроса на активы ЕМ", - отмечает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.
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04 февраля 2020 года 11:49
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HCA Healthcare, считая их существенно недооцененными с фундаментальной точки зрения после рассмотрения отчетности за четвертый квартал 2019г, отмечается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. HCA Healthcare... читать дальше
.04 февраля 2020 года 10:55
Аналитики "Нордеа банка" по-прежнему считают, что в условиях опасений за спрос на сырье вряд ли стоит ожидать устойчивого возврата цен на нефть к уровню $60/bbl до тех пор, пока ситуация с вирусом в Китае не будет взята под контроль, сообщается в их обзоре. Нефтяные котировки в утренние часы... читать дальше
.04 февраля 2020 года 10:23
Цены на нефть во вторник, скорее всего, удержатся в диапазоне 54-56 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Нефть Brent в понедельник продолжила снижение к 54 долл./барр. на фоне массового исхода спекулянтов из сырья и переоценки падения спроса на нефть. - отмечают аналитики банка. -... читать дальше
.04 февраля 2020 года 10:12
Текущие низкие значения цен на нефть могут способствовать спекулятивному отскоку вверх, говорится в комментарии "БКС Брокер". Фьючерсы на Brent в понедельник достигли отметки $54 за баррель - уровня цен, который был актуален для нефтяных фьючерсов в начале 2019 года, констатирует эксперт по... читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом. Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник. читать дальше
.03 февраля 2020 года 18:02
Аналитики ГК "ФИНАМ" по-прежнему рекомендуют покупать акции Chevron с целевой ценой $132, говорится в комментарии инвесткомпании. "Компания Chevron представила финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка компании оказалась хуже ожиданий, однако скорректированная прибыль на... читать дальше
.03 февраля 2020 года 17:22
Цены на нефть могут стабилизироваться в диапазоне $55-57,5 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management
Вполне возможно частичное восстановление цен на нефть на этой неделе с динамикой в диапазоне $55-57,5 за баррель Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. "Нефть марки Brent подешевела за неделю на 4,2%. - отмечает... читать дальше
.03 февраля 2020 года 16:55
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают высокую волатильность цен на нефть на предстоящей неделе в диапазоне $55-60 за баррель, сообщается в обзоре компании. Нефть за месяц подешевела на 25% и на прошлой неделе опустилась к $56 за баррель. Основная причина резкого обвала – опасения рынка... читать дальше
.03 февраля 2020 года 15:15
Есть вероятность резкого усиления волатильности в котировках золота, "сброс" напряжения может вылиться в рост стоимости унции до $1650, а затем и к $1780, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Золото дешевеет, перед тем как отскочить в диапазон $1700-1800 за унцию, и демонстрирует полное... читать дальше
.03 февраля 2020 года 14:49
Падение китайского фондового рынка вряд ли утянет за собой мировые акции, говорится в обзоре ITI Capital. При этом необходимо также учитывать меры поддержки, которые китайские власти намерены принять. Так, ЦБ КНР анонсировал вливание в финансовую систему $174 млрд ликвидности. "Согласно нашему... читать дальше
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