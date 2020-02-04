Цены на нефть во вторник, скорее всего, удержатся в диапазоне 54-56 долл./барр. - Промсвязьбанк

Цены на нефть во вторник, скорее всего, удержатся в диапазоне 54-56 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Нефть Brent в понедельник продолжила снижение к 54 долл./барр. на фоне массового исхода спекулянтов из сырья и переоценки падения спроса на нефть. - отмечают аналитики банка. - Во вторник и среду пройдет технический комитет ОПЕК+, по итогам которого будет решено, проводить или нет экстренный саммит. Мы в базовом сценарии ждем, что страны ОПЕК+ увеличат квоты на сокращение добычи еще на 0,4-0,5 млн барр./день на квартал, а также продлят текущее соглашение до конца года, таким образом, совокупно добыча будет сокращаться на 2,1-2,2 млн барр./день, что поддержит фундаментал".