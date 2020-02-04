Низкие цены на нефть могут способствовать спекулятивному отскоку вверх - БКС

Текущие низкие значения цен на нефть могут способствовать спекулятивному отскоку вверх, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Фьючерсы на Brent в понедельник достигли отметки $54 за баррель - уровня цен, который был актуален для нефтяных фьючерсов в начале 2019 года, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

"Котировки непрерывно падают на протяжении трех недель подряд, так что текущие низкие значения могут способствовать спекулятивному отскоку вверх при поддержке позитивных ожиданий от встречи ОПЕК+. При отсутствии новых негативных новостей из Китая котировки могут отскочить в район $56 за баррель Brent", - отмечает И. Галактионов.