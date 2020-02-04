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04 февраля 2020 года 10:12
Низкие цены на нефть могут способствовать спекулятивному отскоку вверх - БКС
Текущие низкие значения цен на нефть могут способствовать спекулятивному отскоку вверх, говорится в комментарии "БКС Брокер". Фьючерсы на Brent в понедельник достигли отметки $54 за баррель - уровня цен, который был актуален для нефтяных фьючерсов в начале 2019 года, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. "Котировки непрерывно падают на протяжении трех недель подряд, так что текущие низкие значения могут способствовать спекулятивному отскоку вверх при поддержке позитивных ожиданий от встречи ОПЕК+. При отсутствии новых негативных новостей из Китая котировки могут отскочить в район $56 за баррель Brent", - отмечает И. Галактионов.
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04 февраля 2020 года 11:49
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HCA Healthcare, считая их существенно недооцененными с фундаментальной точки зрения после рассмотрения отчетности за четвертый квартал 2019г, отмечается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. HCA Healthcare... читать дальше
.04 февраля 2020 года 10:55
Аналитики "Нордеа банка" по-прежнему считают, что в условиях опасений за спрос на сырье вряд ли стоит ожидать устойчивого возврата цен на нефть к уровню $60/bbl до тех пор, пока ситуация с вирусом в Китае не будет взята под контроль, сообщается в их обзоре. Нефтяные котировки в утренние часы... читать дальше
.04 февраля 2020 года 10:23
Цены на нефть во вторник, скорее всего, удержатся в диапазоне 54-56 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Нефть Brent в понедельник продолжила снижение к 54 долл./барр. на фоне массового исхода спекулянтов из сырья и переоценки падения спроса на нефть. - отмечают аналитики банка. -... читать дальше
.04 февраля 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом. Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник. читать дальше
.03 февраля 2020 года 18:02
Аналитики ГК "ФИНАМ" по-прежнему рекомендуют покупать акции Chevron с целевой ценой $132, говорится в комментарии инвесткомпании. "Компания Chevron представила финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка компании оказалась хуже ожиданий, однако скорректированная прибыль на... читать дальше
.03 февраля 2020 года 17:22
Цены на нефть могут стабилизироваться в диапазоне $55-57,5 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management
Вполне возможно частичное восстановление цен на нефть на этой неделе с динамикой в диапазоне $55-57,5 за баррель Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. "Нефть марки Brent подешевела за неделю на 4,2%. - отмечает... читать дальше
.03 февраля 2020 года 16:55
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают высокую волатильность цен на нефть на предстоящей неделе в диапазоне $55-60 за баррель, сообщается в обзоре компании. Нефть за месяц подешевела на 25% и на прошлой неделе опустилась к $56 за баррель. Основная причина резкого обвала – опасения рынка... читать дальше
.03 февраля 2020 года 15:15
Есть вероятность резкого усиления волатильности в котировках золота, "сброс" напряжения может вылиться в рост стоимости унции до $1650, а затем и к $1780, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Золото дешевеет, перед тем как отскочить в диапазон $1700-1800 за унцию, и демонстрирует полное... читать дальше
.03 февраля 2020 года 14:49
Падение китайского фондового рынка вряд ли утянет за собой мировые акции, говорится в обзоре ITI Capital. При этом необходимо также учитывать меры поддержки, которые китайские власти намерены принять. Так, ЦБ КНР анонсировал вливание в финансовую систему $174 млрд ликвидности. "Согласно нашему... читать дальше
.03 февраля 2020 года 14:25
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Покупать" акции Exxon Mobil, но в связи с неоднозначной ситуацией в секторе снижают целевую цену с $87 до $72, говорится в комментарии инвесткомпании. "Компания Exxon Mobil представила финансовые результаты за четвертый квартал, которые оказались хуже ожиданий,... читать дальше
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