Фондовые индексы готовы к продолжению коррекционного отскока наверх - ИК "Велес Капитал"

Фондовые индексы готовы к продолжению коррекционного отскока наверх, но говорить о возвращении восходящего тренда пока рано, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник не показали единой динамики и удержали поддержки 3050 и 1500 пунктов. Ближайшими сопротивлениями выступают уровни 3110 и 1550 пунктов соответственно, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"На данный момент оба индикатора выглядят готовыми к продолжению коррекционного отскока наверх, но говорить о возвращении восходящего тренда пока рано. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3050-3110 пунктов", - пишет Е. Кожухова.