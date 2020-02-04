Индекс Мосбиржи предпримет движение вверх с целью 3100 пунктов - Промсвязьбанк

Внешний фон способствует ограниченному росту, правда, под давлением могут находиться ключевые "фишки", а также бумаги нефтегазового сектора, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Индекс Мосбиржи, по нашему мнению, предпримет движение вверх с целью 3100 пунктов", - отмечает главный аналитик банка Роман Антонов.