Вероятно, отечественный рынок акций покажет рост в пределах 0,5% - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов во вторник в России слабо позитивный. Азиатские индексы и сырьевые контракты растут, частично восстанавливая понесённые потери. Вероятно, прогнозирует в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в начале дня отечественный рынок акций покажет рост в пределах 0,5%, а рубль продолжит укрепляться в сторону 63 за доллар.