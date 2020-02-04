Рынок акций может открыться во вторник ростом - Алор Брокер

Отечественный рынок акций может открыться во вторник ростом, но ситуация продолжает оставаться тревожной, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"Внешний фон с утра располагает к открытию нашего рынка ростом в пределах 0,4%: более чем на полпроцента растут американские фьючерсы, нефть от вчерашних минимумов на закрытии подрастает на процент. Около 1,75% прибавляет китайский рынок после вчерашнего обвала, - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - В целом же ситуация продолжает оставаться тревожной. О возобновлении среднесрочного восходящего тренда фондовых рынков, даже в условиях поддержки высокой финансовой ликвидностью, пока никакой речи идти не может. К сильным распродажам нужно быть готовым и не забывать выставлять короткие "стопы".