Рубль во вторник утром продолжит коррекционный рост - Промсвязьбанк

Рубль во вторник утром продолжит коррекционный рост, однако в дальнейшем сохраняются риски активизации продаж в национальной валюте, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Поддержку национальной валюте во вторник утром могут оказать восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 1,1%, поднявшись выше 64,5 доллара за баррель, а также укрепление валют EM, прибавляющих до 0,3%. Из внутренних факторов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич выделяет покупку валюты по бюджетному правилу, высокий уровень которой сохранится до 6 февраля, а также ожидания объявления февральских объемов покупки и пятничного заседания российского регулятора.

"В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии, что позволит ему продолжить коррекционный рост понедельника. Так, на открытии пара доллар/рубль уйдет в диапазон 63,5-63,7, после чего перейдет в консолидацию в обозначенных границах. Однако в дальнейшем сохраняются риски активизации продаж в национальной валюте. В случае ухудшения ситуации на внешних площадках и очередной волны бегства от риска на фоне распространения коронавирусной инфекции рубль в ходе сессии может растерять утренний рост, а американская валюта вернется в район 64 рублей", - пишет специалист банка.