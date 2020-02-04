MSCI повышает вес акций ЛУКОЙЛа в своих индексах в связи с вступлением в силу новых оценок FIF и NoS нефтекомпании

Новые оценки индексного провайдера MSCI для FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) и NoS (количество акций - number of shares) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с учетом погашения представленных к выкупу акций нефтекомпании вступают в силу 4 февраля 2020 года.

Как сообщалось ранее, в ночь на 31 января 2020 года по московскому времени индексный провайдер MSCI объявил по повышении оценки FIF для "ЛУКОЙЛа" с 0,55 до 0,6, в то же время показатель NoS для этой компании был понижен с 715 млн штук до 692,9 млн штук. Таким образом, вес акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MSCI повышается.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.