Потенциал дальнейшего роста цен на золото относительно текущих уровней, вероятно, будет ограничен - Sberbank CIB

Потенциал дальнейшего роста цен на золото относительно текущих уровней, вероятно, будет ограничен, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Унция золота по итогам пятничных торгов подорожала, приблизившись к отметке $1 590, - напоминает аналитик Sberbank CIB Мария Красникова. - В понедельник утром рынок был подвержен сильной волатильности. Сначала котировки золота выросли до $1 592 за унцию; индекс Shanghai Composite при этом упал почти на 10%, а китайская валюта подешевела, пробив отметку 7,0 юаней за доллар. Народный банк Китая принял беспрецедентные меры для поддержания уровня краткосрочной ликвидности, снизив ставки РЕПО и предоставив банкам финансирование на общую сумму $174 млрд. Информация об этом спровоцировала снижение спроса на защитные активы. Цены на золото начали снижаться и к моменту подготовки нашего обзора уже упали приблизительно на $18".

Впрочем, пока участники рынка золота все еще настроены довольно оптимистично, считает Мария Красникова. В пятницу вышли данные по позициям хедж-фондов, которые свидетельствуют о том, что за неделю, завершившуюся 28 января (когда уже были распространены опасения, связанные с коронавирусом), их чистая длинная позиция на рынке золота лишь немного сократилась - до 257,6 тыс. контрактов. При этом общее число длинных позиций по золоту по-прежнему довольно значительно - 290 тыс. контрактов.

"Потенциал дальнейшего роста цен на золото относительно текущих уровней, вероятно, будет ограничен. Мы ожидаем, что на рынке продолжится консолидация вблизи отметки $1 575 за унцию", - прогнозирует эксперт Sberbank CIB.