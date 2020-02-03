Потенциал снижения рубля на неделе, вероятно, ограничен - ИК "Фридом Финанс"

Потенциал снижения рубля, с точки зрения технических факторов, по итогам текущей недели ограничен, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"Курс рубля традиционно негативно реагирует на снижение на мировых товарных рынков и российских финансовых рынков. На данный момент это доминирующая тенденция. Однако, с точки зрения технических факторов, потенциал снижения рубля по итогам текущей недели ограничен. На основе анализа показателей волатильности ожидаем, что по итогам торгов 7 февраля пары USD/RUB и EUR/RUB окажутся в диапазоне 61,85-62,85 и 67,95-69,40 соответственно, - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. - Фундаментальной предпосылкой укрепления курса рубля, возможно, станет информация о снижении угрозы повторения ситуации 2014-2015 гг., когда ряд нерыночных и в значительной мере искусственно сформированных внешних и внутренних факторов привел к падению мировых сырьевых площадок и российского финансового сегмента. После новогодних каникул на рынок возвращаются китайские инвесторы. Это повысит ликвидность торгов, цены станут стабильнее, их динамика будет больше зависеть от долгосрочных трендов, а не от краткосрочных спекуляций и информационного давления. Важно отметить позитивное для инвестиций в риск решение НБК о новом снижении норм резервирования".