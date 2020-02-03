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03 февраля 2020 года 12:47
Потенциал снижения рубля на неделе, вероятно, ограничен - ИК "Фридом Финанс"
Потенциал снижения рубля, с точки зрения технических факторов, по итогам текущей недели ограничен, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Курс рубля традиционно негативно реагирует на снижение на мировых товарных рынков и российских финансовых рынков. На данный момент это доминирующая тенденция. Однако, с точки зрения технических факторов, потенциал снижения рубля по итогам текущей недели ограничен. На основе анализа показателей волатильности ожидаем, что по итогам торгов 7 февраля пары USD/RUB и EUR/RUB окажутся в диапазоне 61,85-62,85 и 67,95-69,40 соответственно, - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. - Фундаментальной предпосылкой укрепления курса рубля, возможно, станет информация о снижении угрозы повторения ситуации 2014-2015 гг., когда ряд нерыночных и в значительной мере искусственно сформированных внешних и внутренних факторов привел к падению мировых сырьевых площадок и российского финансового сегмента. После новогодних каникул на рынок возвращаются китайские инвесторы. Это повысит ликвидность торгов, цены станут стабильнее, их динамика будет больше зависеть от долгосрочных трендов, а не от краткосрочных спекуляций и информационного давления. Важно отметить позитивное для инвестиций в риск решение НБК о новом снижении норм резервирования".
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03 февраля 2020 года 14:25
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Покупать" акции Exxon Mobil, но в связи с неоднозначной ситуацией в секторе снижают целевую цену с $87 до $72, говорится в комментарии инвесткомпании. "Компания Exxon Mobil представила финансовые результаты за четвертый квартал, которые оказались хуже ожиданий,... читать дальше
.03 февраля 2020 года 14:00
Стоимость барреля нефти на этой неделе может обвалиться ниже $45, если в ситуацию не вмешаются страны - участницы договоренностей ОПЕК+, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "На это указывает, в том числе, состояние рынка фьючерсов. Игроки закладывают аномально узкие спреды, ожидая... читать дальше
.03 февраля 2020 года 13:34
Потенциал дальнейшего роста цен на золото относительно текущих уровней, вероятно, будет ограничен - Sberbank CIB
Потенциал дальнейшего роста цен на золото относительно текущих уровней, вероятно, будет ограничен, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Унция золота по итогам пятничных торгов подорожала, приблизившись к отметке $1 590, - напоминает... читать дальше
.03 февраля 2020 года 12:28
Увеличение запасов топлива и риск снижения спроса в ближайшие месяцы вряд ли дадут нефтяным ценам восстановиться - Saxo Bank
Увеличение запасов топлива и риск снижения спроса в ближайшие месяцы, скорее всего, не дадут нефтяным ценам восстановиться, говорится в обзоре Saxo Bank. Для нефти за этот месяц намечается сильнейшее падение с прошлого мая: две недели непрерывной распродажи обвалили марку Brent до минимума почти... читать дальше
.03 февраля 2020 года 12:05
Развитие ситуации с коронавирусом в Китае останется ключевой темой для нефтяных цен в рамках текущей недели - "Нордеа банк"
Нефтяной рынок по-прежнему находится во власти опасений за спрос на энергоносители, поэтому развитие ситуации с коронавирусом в Китае останется ключевой темой для нефтяных цен в рамках текущей недели, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки остаются под давлением на фоне сообщений... читать дальше
.03 февраля 2020 года 10:50
Нефтяные котировки падают четвертую неделю подряд и достигли годовых минимумов, отмечается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Угроза пандемии коронавируса, которая чревата замедлением экономики Китая и ослаблением спроса на жидкое топливо, продолжает оказывать давление на... читать дальше
.03 февраля 2020 года 10:35
Осторожное отношение к рисковым активам, вероятно, сохранится на текущей неделе - "БКС Глобал Маркетс"
Учитывая сохраняющуюся неопределенность по поводу влияния коронавируса на макроэкономические показатели, на этой неделе на рынках, вероятно, сохранится осторожное отношение к рисковым активам, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс" . Эксперты компании напомнили, что в прошлом вспышки SARS и... читать дальше
.03 февраля 2020 года 09:13
Американские фондовые индексы в пятницу сильно упали. Рынки акций Азиатского-тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть изменяются разнонаправленно в понедельник. читать дальше
.31 января 2020 года 18:28
Нефть Brent на следующей неделе не выйдет из ценового диапазона 58-60 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Тема с коронавирусом, который может повлиять на глобальный спрос на нефть (оценка экспертов банка по году - снижение спроса на 0,5-0,6 млн барр./день при затягивании вируса на 4-6... читать дальше
.31 января 2020 года 18:00
Справедливая цена акций Electronic Arts находится в диапазоне $124-137, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. Отчетность Electronic Arts (EA) за третий квартал финансового года превзошла прогнозы аналитиков. Эта та компания, про которую можно сказать, что рост... читать дальше
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