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03 февраля 2020 года 11:06
Темпы снижения рубля в последние дни повышают его шансы на попытку взять уровень 64,50/USD - РФПИ
Темпы снижения рубля в последние два дня повышают шансы на попытку взять уровень 64,50/USD уже в понедельник, но любое улучшение/стабилизация глобального фона может привести к такому же резкому укреплению рубля с достигнутых уровней, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Снижение рубля почти на 3% за неделю, из которых 1% пришелся на пятницу, поставило его в число ЕМ-аутсайдеров. - отмечает эксперт. - Окончание налогового периода, снижение цен на нефть, продажи в средних и длинных ОФЗ (где доля нерезидентов высока) и неплохое начало года - основные причины. Тем не менее, реакция рубля по-прежнему выглядит умеренной, учитывая уверенное снижение рублевой цены на нефть и относительную стабильность чистой спекулятивной позиции (данные CFTC) на уровне около 54% от их общего числа на 28 января. Глобальный фон останется источником волатильности, особенно учитывая календарь статистики. С технической точки зрения важным уровнем будет отметка 64,50/USD. Умеренно поддержать рубль могут данные о возможном снижении объема покупок валюты для Минфина (анонс в среду), которые мы ожидаем около 190 млрд руб. против 310 млрд руб. в январе".
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03 февраля 2020 года 14:25
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Покупать" акции Exxon Mobil, но в связи с неоднозначной ситуацией в секторе снижают целевую цену с $87 до $72, говорится в комментарии инвесткомпании. "Компания Exxon Mobil представила финансовые результаты за четвертый квартал, которые оказались хуже ожиданий,... читать дальше
.03 февраля 2020 года 14:00
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.03 февраля 2020 года 13:34
Потенциал дальнейшего роста цен на золото относительно текущих уровней, вероятно, будет ограничен - Sberbank CIB
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.03 февраля 2020 года 12:28
Увеличение запасов топлива и риск снижения спроса в ближайшие месяцы вряд ли дадут нефтяным ценам восстановиться - Saxo Bank
Увеличение запасов топлива и риск снижения спроса в ближайшие месяцы, скорее всего, не дадут нефтяным ценам восстановиться, говорится в обзоре Saxo Bank. Для нефти за этот месяц намечается сильнейшее падение с прошлого мая: две недели непрерывной распродажи обвалили марку Brent до минимума почти... читать дальше
.03 февраля 2020 года 12:05
Развитие ситуации с коронавирусом в Китае останется ключевой темой для нефтяных цен в рамках текущей недели - "Нордеа банк"
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.03 февраля 2020 года 10:50
Нефтяные котировки падают четвертую неделю подряд и достигли годовых минимумов, отмечается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Угроза пандемии коронавируса, которая чревата замедлением экономики Китая и ослаблением спроса на жидкое топливо, продолжает оказывать давление на... читать дальше
.03 февраля 2020 года 10:35
Осторожное отношение к рисковым активам, вероятно, сохранится на текущей неделе - "БКС Глобал Маркетс"
Учитывая сохраняющуюся неопределенность по поводу влияния коронавируса на макроэкономические показатели, на этой неделе на рынках, вероятно, сохранится осторожное отношение к рисковым активам, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс" . Эксперты компании напомнили, что в прошлом вспышки SARS и... читать дальше
.03 февраля 2020 года 09:13
Американские фондовые индексы в пятницу сильно упали. Рынки акций Азиатского-тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть изменяются разнонаправленно в понедельник. читать дальше
.31 января 2020 года 18:28
Нефть Brent на следующей неделе не выйдет из ценового диапазона 58-60 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Тема с коронавирусом, который может повлиять на глобальный спрос на нефть (оценка экспертов банка по году - снижение спроса на 0,5-0,6 млн барр./день при затягивании вируса на 4-6... читать дальше
.31 января 2020 года 18:00
Справедливая цена акций Electronic Arts находится в диапазоне $124-137, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. Отчетность Electronic Arts (EA) за третий квартал финансового года превзошла прогнозы аналитиков. Эта та компания, про которую можно сказать, что рост... читать дальше
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