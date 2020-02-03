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03 февраля 2020 года 10:50
Нефтяные котировки падают четвертую неделю подряд и достигли годовых минимумов - БКС
Нефтяные котировки падают четвертую неделю подряд и достигли годовых минимумов, отмечается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Угроза пандемии коронавируса, которая чревата замедлением экономики Китая и ослаблением спроса на жидкое топливо, продолжает оказывать давление на мировые рынки. Из-за высоких темпов распространения нового вируса оказались нарушены цепочки поставок и ограничены перемещения людей, что негативно влияет на деловую активность. "Фьючерсы на Brent достигли минимумов с января 2019 г., растеряв практически весь прирост минувшего года. - указывает И. Галактионов. - На графиках старших таймфремов хорошо видно, что нижняя граница большого восходящего тренда, актуального с января 2016 г., оказалась пробита, что подает тревожный сигнал участникам рынка". Участники альянса ОПЕК+ планируют провести 4-5 февраля встречу технического комитета, чтобы обсудить влияние коронавируса на спрос на нефтяном рынке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в организации. Вероятно, группа вынесет рекомендацию о том, следует ли продлить действующие квоты по сокращению добычи после окончания марта. Ранее в декабре участники альянса договорились о сокращении добычи на 1,7 млн б/с до конца марта 2020 г. Также в пятницу были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Количество активных нефтяных буровых установок на прошлой неделе выросло и достигло 675 уст. (-1). В годовом выражении сокращение составило 172 уст. Более половины всех буровых (406) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian. В ноябре 2019 г. уровень добычи в США вырос до 12,9 млн б/с, о чем сообщает EIA в очередном ежемесячном отчете. По последним прогнозам ведомства, в 2020 г. ожидается рост производства в США на 1,06 млн б/с до среднего уровня 13,3 млн б/с. С утра фьючерсы на Brent падают на 0,8% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.
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03 февраля 2020 года 14:25
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Покупать" акции Exxon Mobil, но в связи с неоднозначной ситуацией в секторе снижают целевую цену с $87 до $72, говорится в комментарии инвесткомпании. "Компания Exxon Mobil представила финансовые результаты за четвертый квартал, которые оказались хуже ожиданий,... читать дальше
.03 февраля 2020 года 14:00
Стоимость барреля нефти на этой неделе может обвалиться ниже $45, если в ситуацию не вмешаются страны - участницы договоренностей ОПЕК+, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "На это указывает, в том числе, состояние рынка фьючерсов. Игроки закладывают аномально узкие спреды, ожидая... читать дальше
.03 февраля 2020 года 13:34
Потенциал дальнейшего роста цен на золото относительно текущих уровней, вероятно, будет ограничен - Sberbank CIB
Потенциал дальнейшего роста цен на золото относительно текущих уровней, вероятно, будет ограничен, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Унция золота по итогам пятничных торгов подорожала, приблизившись к отметке $1 590, - напоминает... читать дальше
.03 февраля 2020 года 12:28
Увеличение запасов топлива и риск снижения спроса в ближайшие месяцы вряд ли дадут нефтяным ценам восстановиться - Saxo Bank
Увеличение запасов топлива и риск снижения спроса в ближайшие месяцы, скорее всего, не дадут нефтяным ценам восстановиться, говорится в обзоре Saxo Bank. Для нефти за этот месяц намечается сильнейшее падение с прошлого мая: две недели непрерывной распродажи обвалили марку Brent до минимума почти... читать дальше
.03 февраля 2020 года 12:05
Развитие ситуации с коронавирусом в Китае останется ключевой темой для нефтяных цен в рамках текущей недели - "Нордеа банк"
Нефтяной рынок по-прежнему находится во власти опасений за спрос на энергоносители, поэтому развитие ситуации с коронавирусом в Китае останется ключевой темой для нефтяных цен в рамках текущей недели, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки остаются под давлением на фоне сообщений... читать дальше
.03 февраля 2020 года 10:35
Осторожное отношение к рисковым активам, вероятно, сохранится на текущей неделе - "БКС Глобал Маркетс"
Учитывая сохраняющуюся неопределенность по поводу влияния коронавируса на макроэкономические показатели, на этой неделе на рынках, вероятно, сохранится осторожное отношение к рисковым активам, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс" . Эксперты компании напомнили, что в прошлом вспышки SARS и... читать дальше
.03 февраля 2020 года 09:13
Американские фондовые индексы в пятницу сильно упали. Рынки акций Азиатского-тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть изменяются разнонаправленно в понедельник. читать дальше
.31 января 2020 года 18:28
Нефть Brent на следующей неделе не выйдет из ценового диапазона 58-60 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Тема с коронавирусом, который может повлиять на глобальный спрос на нефть (оценка экспертов банка по году - снижение спроса на 0,5-0,6 млн барр./день при затягивании вируса на 4-6... читать дальше
.31 января 2020 года 18:00
Справедливая цена акций Electronic Arts находится в диапазоне $124-137, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. Отчетность Electronic Arts (EA) за третий квартал финансового года превзошла прогнозы аналитиков. Эта та компания, про которую можно сказать, что рост... читать дальше
.31 января 2020 года 16:21
Цена Brent на следующей неделе будет зависеть от новостей из Китая и, вероятно, не выйдет из диапазона $56,50-59,50 за баррель, говорится в обзоре PremEx. "Ключевым фактором давления на цену Brent является рост ожиданий о том, что распространение вируса спровоцирует катастрофическое падения... читать дальше
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