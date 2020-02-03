Осторожное отношение к рисковым активам, вероятно, сохранится на текущей неделе - "БКС Глобал Маркетс"

Учитывая сохраняющуюся неопределенность по поводу влияния коронавируса на макроэкономические показатели, на этой неделе на рынках, вероятно, сохранится осторожное отношение к рисковым активам, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс" .

Эксперты компании напомнили, что в прошлом вспышки SARS и MERS вызвали схожие резкие, но краткосрочные распродажи, т.е. ряд инвесторов могут расценить текущую динамику как возможность для покупок – на этой неделе мы поймем, можно ли считать снижение котировок просто просадкой или масштабной коррекцией. Сегодня будут опубликованы индексы PMI в ЕС, России и США (активность в производственном секторе Китая показала медленный рост хуже ожиданий). Кроме того, в пятницу выходят данные по рынку труда США. Также на этой неделе, 7 февраля, состоится заседание ЦБ – мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 б.п.