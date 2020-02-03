Ослабление рубля и снижение "аппетита" к риску могут оказать давление на рублевые облигации - Промсвязьбанк

Ослабление рубля и снижение "аппетита" к риску на этой неделе могут оказать давление на цены рублевых облигаций, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Наклон кривой ОФЗ по итогам прошлой недели продолжил расти, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Доходность ОФЗ срочностью 3-15 лет выросла на 6-8 б.п., при этом ОФЗ срочностью 1-2 года снизились в доходности на 2-3 б.п. Продажи длинных гособлигаций проходили на фоне падения "аппетита" к риску на глобальных рынках, снижения цен на нефть и ослабления рубля. При этом спрос на короткие "бонды" был обеспечен рефинансированием средств от погашения двух выпусков ОФЗ на 280 млрд руб.

Статистика по замедлению инфляции в первые три недели января усилила ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ, что вместе с сохранением монетарных стимулов ФРС и ЕЦБ обеспечило устойчивость российского рынка облигаций к негативному внешнему фону.

"В то же время ослабление рубля и снижение "аппетита" к риску на этой неделе могут оказать давление на цены рублевых облигаций", - пишет Д. Монастыршин.