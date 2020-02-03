Спрос на защитные активы поддержит на неделе доходность российских евробондов вблизи текущего уровня - Промсвязьбанк

Высокий спрос на защитные активы на этой неделе поддержит доходность российских евробондов вблизи текущего уровня, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Доходность Russia`29 за прошлую неделю снизилась на 16 б.п. - до 2,76% годовых, что соответствует динамике долларового "бенчмарка", отмечает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

Основным фактором покупки длинных долларовых облигаций выступает усиление ожиданий дополнительных стимулов от ФРС, вероятность снижения ставки в этом году выросла.

"Ожидаем, что высокий спрос на защитные активы на этой неделе поддержит доходность российских евробондов вблизи текущего уровня", - пишет Д. Монастыршин.