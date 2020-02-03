Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 62,20-64, по паре EUR/RUB - 68,8-70,50 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 62,20-64, по паре EUR/RUB - 68,8-70,50, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Российский рубль находится под сильным негативным давлением, которое вызвано тремя различными факторами: цена на нефть, интервенции ЦБ и массовое бегство инвесторов от риска, - указывает эксперт банка. - Аналитики ожидают дальнейшее падение и высокую волатильность рубля на рынке, если ситуация в Китае останется без изменений. На текущий момент инвесторы продолжают выходить из рисковых активов, предпочитая доллар из-за вспышки коронавируса в Китае".

Усиливаются ожидания замедления экономического роста в КНР. Первые последствия уже заметны - это снижение перевозок и промышленной активности в Китае, которые спровоцировали падение цены на нефть ниже 59 долларов за баррель. В таких ситуациях инвесторы традиционно уходят в безопасные активы - доллар США, японская йена и золото, отмечает М. Тимошенко.

"Важно отметить, что Великобритания официально покидает Евросоюз. Брекзит прошел не по сценарию Банка Англии: без резкого падения ВВП и торгового оборота страны, а также без массового сокращения рабочих мест. Банк Англии сохранил процентную ставку без изменений, на уровне 0,75%, с корректировкой прогноза по росту ВВП в 2020 г лишь в 0,8% против 1,2%", - подчеркнул эксперт Банка "Русский Стандарт".