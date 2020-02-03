Российские фондовые индексы, вероятнее всего, продолжат в понедельник нисходящее движение - ИК "Велес Капитал"

Утром в понедельник российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, продолжат нисходящее движение, которое может остановиться у ближайших технически важных значений (3050 и 1500 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно), предполагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 3050-3110 пунктов. В начале недели можно наблюдать некоторые признаки улучшения настроений, среди которых восстановление фьючерсов на американские индикаторы. В остальном страхи в отношении коронавируса в ближайшие дни вряд ли уйдут с рынков, а инвесторы будут лишь на время переключать внимание на другие факторы, такие как макроэкономические и корпоративные новости, отмечает специалист ИК.