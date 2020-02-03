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03 февраля 2020 года 09:56
Открытие индекса Мосбиржи в понедельник пройдет с понижением около 0,2-0,4% - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи с большой долей вероятности после умеренно негативного открытия перейдет в состояние волатильной консолидации, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением около 0,2-0,4%, в районе 3065-3070 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3050, 3040 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3080, 3090 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации. Скорее всего, мы будем наблюдать борьбу биржевых "быков" и "медведей" за ближайший значимый уровень поддержки, расположенный в районе 3070 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. Выхода значимой для локального рынка иностранной статистики в понедельник не ожидается. Поэтому привычным внешним ориентиром для участников российских торгов будет служить динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос. Косвенное влияние на ход торгов могут оказать новости по поводу распространения азиатского коронавируса.
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